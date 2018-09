Le GAB non fonctionnel !

Par DDK | Il ya 27 minutes | 19 lecture(s)

Un GAB (Guichet Automatique Bancaire) avait été installé à l’agence postale du chef-lieu Souk El Had de Yattafen. La population et les riverains avaient salué cette louable initiative, du fait qu’ils n’avaient plus à se déplacer à Ain El Hammam, Beni-Yenni ou ailleurs pour faire des retraits d’argent. De même qu’il arrive que la poste soit à court de liquidités, ou qu’un usager veuille faire un retrait après la fermeture ou avant l’ouverture de la poste, et le G.A.B est un moyen excellent pour ces retraits. Néanmoins, ce fameux G.A.B semble avoir été installé pour décorer la façade de la poste de Yattafen. En effet, installé en juin 2017 ; et quoique la poste de Yattafen, soit reliée depuis un bout de temps à la fibre optique, le fameux G.A.B n’est toujours pas opérationnel. Le débit internet est toujours insuffisant, le réseau de plusieurs opérateurs téléphoniques laisse à désirer et les citoyens attendent toujours une amélioration. Pour revenir au G.A.B, la question posée par tous est «pourquoi Algérie Télécom dépense prés de 250 millions pour un G.A.B non fonctionnel ? Celui-ci est encore l’installé derrière la clôture de la poste, privant de tout retrait après 17h du fait que le portail de la poste est fermé, alors que l’appareil est censé être accessible à tout moment du fait de sa vocation. Le receveur récemment affecté à la poste de Yattafen dira à ce propos « J’ai fait déjà 2 écrits pour la mise en service de ce G.A.B, mais aucune réponse ne m’est parvenue pour le moment».

M. A. B