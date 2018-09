Près de 400 personnes consultées avant-hier

Par DDK | Il ya 47 minutes | 90 lecture(s)

L'association algérienne du patrimoine, de l'environnement et du développement humain (AAPEDH), présidée par Ramdane Bouaza, en collaboration avec le comité de village d'Iâllalen, est arrivée, avant-hier, à l'école primaire Frères Krim du village où elle a mené une campagne de consultations spécialisées au profit des villageois. En effet, dès les premières heures de la journée, des centaines de citoyens (hommes, femmes et enfants) ont pris le chemin de cet établissement suite à l'appel lancé depuis quelques jours par les organisateurs. Selon justement l'ex-président du comité de village, au total, neuf spécialistes, entre autres, pédiatre, psychologue, gynécologue, orthophoniste, dentiste, dermatologue, pneumologue, ont participé à cette journée de dépistage et de consultation. «Nous avons constaté un grand engouement. Car, il faut le reconnaître, beaucoup de personnes ne peuvent pas se permettre une consultation spécialisée chez le privé à pas moins de 2000 dinars. En tout cas, nous remercions cette équipe médicale qui se déplace à travers les villes et villages pour aller vers les malades», expliquera le même membre. Celui-ci nous informera qu'environ 400 personnes de tout âge et des deux sexes, notamment des enfants, ont été auscultées au terme de cette journée qui s'est déroulée dans une grande ambiance. Et de poursuivre: «Nous avons aussi eu l'occasion d'échanger des points de vue avec ces spécialistes qui ont été satisfaits de l’écho de cette action auprès de la population». De son côté, le président du comité de village, Rabah Khoudir, dira: «Nous avons une vingtaine de femmes auxquelles le gynécologue a recommandé des mammographies et autres radiographies diverses. Nous devons les prendre en charge d'autant qu'elles sont issues de familles nécessiteuses. Des cas de maladies sérieuses ont été décelés chez certaines personnes. D'ores et déjà, nous devons nous mobiliser pour la prise en charge de ces malades. Je remercie au passage cette équipe médicale qui a travaillé d'arrache-pied pour faire le maximum de consultations», confiera-t-il. A noter que dans cette commune rurale, la couverture sanitaire n'est pas assez satisfaisante. La polyclinique du chef-lieu communal a besoin d’être agrandie et sécurisée pour assurer des gardes de nuit. A rappeler que l'AAPEDH a programmé d'autres caravanes dans les communes qui, jusque-là, n'ont pas eu leur tour, à savoir 57 municipalités. De telles initiatives sont louables à plus d'un titre et devront être soutenues par les associations et les comités de villages pour offrir des consultations gratuites aux couches démunies.

Amar Ouramdane