La cité des 32 logements sans gaz

Par DDK | Il ya 47 minutes | 80 lecture(s)

Depuis leur recasement en 2015, les résidents de la cité des 32 logements RHP d’Aïn Zaouïa attendent toujours la mise en service du gaz de ville. Le projet de raccordement des habitations réparties sur deux blocs de logements, situés en amont du chef-lieu communal, semble s'éterniser au vu des péripéties qu'il continue de connaître. L'organisme de gestion des deux bâtiments occupés par les sinistrés du village Ikoubaene , à savoir l'OPGI a pourtant mis les moyens financiers nécessaires pour achever le projet en question dans des délais respectables. Les nouveaux locataires de l'OPGI ne cessent de réclamer l'achèvement des opérations de raccordement, confrontées à un problème purement technique lié au respect des normes de sécurité. Cette situation d'attente et le manque d'intérêt des différents intervenants pour répondre à l'attente des familles soumises, faut t'il le signaler, aux aléas de l'absence du gaz dans les foyers, relèvent des nombreux manquements constatés sur le site de résidence. En effet, en dépit du soulagement qui a suivi leur recasement, les attributaires des logements RHP d’Aïn Zaouïa déplorent aussi la dégradation de leur cadre de vie. Et pour cause, des eaux usées continuent de se déverser dans la petite cour de stationnement qui leur est réservée. Pour mettre fin à leur calvaire, ils réclament en urgence l'intervention des services de l'État et des autorités locales sans lesquels rien ne pourra se faire au vu de la complexité des problèmes soulevés .

Merzouk Haddadi