Deux espaces commerciaux inexploités

Par DDK | Il ya 1 heure | 151 lecture(s)

S'il est vrai que les marchands de fruits et légumes s'opposent à ce que le marché soit concédé pour la construction de logements, il est aussi vrai que cet espace gagnerait à être aménagé, car les baraques de fortune qui s’y trouvent offrent un décor hideux.

À rappeler que les marchands appelés à prendre place au sein du marché de proximité réalisé à coup de millions de centimes estiment que les stands qui leur sont destinés ne sont pas spacieux pour contenir leur marchandise et que ce marché a une histoire qu'il faudra sauvegarder. D’où le fait de les bouder et même enclencher une grève illimitée qui avait duré plusieurs jours en 2014. «Nous voulons que le marché actuel soit pris en charge comme il se doit. C'est un marché qui nourrit pas moins de cent familles. C'est pour cela que nous ne voulons pas rejoindre ces cages à lapins», nous a déclaré l'un des marchands. A noter que le marché de proximité est prêt depuis plus de trois ans. Aujourd'hui, il est à l'abandon ainsi que l'autre espace sis juste à côté disposant d'au moins une quarantaine de stands. En tout cas même si le marché est aménagé, il faudrait trouver un moyen pour faire occuper ces deux espaces d'autant plus que la ville s'étend dans tous les sens. «Nous ne sommes pas contre l’attribution de ces deux marchés à d'autres artisans. Mais, nous n'allons pas accepter que le marché actuel change de vocation», a insisté un autre intervenant. Certes, l'ex président d'APC avait sollicité à plusieurs reprises les marchands de quitter les lieux, mais ces derniers avaient fait de la résistance. On ne sait pas encore si l'actuel exécutif va prendre d'autres mesures pour rentabiliser ces deux espaces. «Puisqu'il y avait déjà un marché sur les lieux, nous ne savons pas pourquoi les ex responsables de l'APC avaient accepté ces deux autres espaces. Ils auraient dû offrir d'autres sites ailleurs pour accueillir ces projets. Ce serait une bonne chose parce que nous voyons des logements construits en dehors de la ville. Ce sont ces endroits qu'il fallait faire accompagner de ces deux structures», a estimé de son côté un autre marchand. Maintenant que ces deux espaces commerciaux sont réalisés, il faut les exploiter. «A quand, donc, leur mise en service?», s'interrogent beaucoup de citoyens. A signaler aussi qu'un soit disant marché couvert avait été lancé à la fin des années 90 à l'intérieur de l'enceinte du marche, mais, ce projet avait été abandonné depuis. Actuellement, les poteaux sont toujours là. Quel avenir est réservé pour ce projet?

Amar Ouramdane