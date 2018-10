Le lycée polyvalent en attente de baptisation

Par DDK | Il ya 1 heure | 149 lecture(s)

De nos jours, de nombreux édifices publics (écoles, salles de soins, rues, places) ne portent aucun nom. Il nous a été donné de constater ces dernières années que la baptisation est au ralenti. Dans cet important chef-lieu communal, deux établissements scolaires situés l'un à proximité de l'autre attendent d'être baptisés. Il s'agit du CEM dit Base 5 (inauguré au début des années 90) et du lycée polyvalent (inauguré au début des années 2000). Pour ce deuxième établissement, le nom de la jeune lycéenne Hakima Gourmit revient toujours sur les lèvres. A rappeler que cette jeune fille est décédée avant la proclamation des résultats du Bac (session juin 2015). Au lendemain de la cérémonie organisée aux lauréats du Bac lorsque sa famille avait été invitée par le premier ministre à cette réception, tout le monde souhaitait que ce lycée porte son nom. Parce qu'il faut dire qu'elle fit énormément de sacrifices pour décrocher ce diplôme. Elle disait «le Bac et mourir». «C'est un exemple de courage pour les autres. En dépit de la maladie qui la rongeait, elle n'abdiqua pas. Elle a eu son Bac avec une moyenne de 13,07/20. Elle restera un modèle pour tous ceux qui vont fréquenter cet établissement», nous dira un jeune étudiant qui, avec d'autres camarades, voudraient lancer une association pour exiger la baptisation de ce lycée en son nom. «Son nom a été prononcé lors d'une délibération de l'APC tenue en avril 2016. Si l'assistance avait demandé au président de la séance d'attendre encore quelque temps pour les autres propositions de baptisation, celle de Hakima Gourmit était unanime et sans contestation aucune. Nous ne savons pas encore quand son nom sera porté sur le fronton de cet établissement», estimera un membre de la coordination des comités de villages de la commune. Effectivement, c'est le souhait de tous les étudiants de la région. «On n'a jamais vu un établissement étatique porter le nom d'un jeune homme ou d'une jeune fille. Il y a des dizaines d'endroits non encore baptisés. Je ne vois pas qui s'opposera à ce que ce lycée porte le nom de cette regrettée jeune lycéenne», nous répondra un lycéen accosté devant le lycée. En tout cas, à chaque occasion, des voix s'élèvent ici et là pour exiger des autorités de faire vite et de donner le nom de Hakima Gourmit à l'ex technicum. «La commission de baptisation ne tardera pas à rendre publique la liste nominative», nous confiera une source proche de l'APC.

A. O.