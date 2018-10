Les pistes agricoles mal entretenues

Par DDK | Il ya 1 heure | 136 lecture(s)

Beaucoup de pistes agricoles ont été réalisées à Maâtkas. Ces dernières ont été d’un grand apport sur plusieurs plans, notamment pour les paysans qui se sont vus dotés d’un moyen supplémentaire pour la prise en charge de leurs champs et oliveraies. En effet, depuis et grâce aux efforts des services de l’agriculture, des citoyens et des habitants de certains villages, un compromis a été trouvé. Malheureusement, les pistes qui ont été ouvertes sont vite réduites en des passages difficiles à emprunter, voire impraticables dans certains endroits. À Ivarkouken, toutes les pistes ouvertes sont aujourd’hui hors circuits. Les eaux pluviales ont vite eu raison d’elles pour enfin se retrouver inutiles. Ceci au moment où leur existence est plus que jamais recommandée. Tala Medda, Aghil Tekdhivine, la piste située au contrebas du chef-lieu de Maâtkas et traversant les champs dits Izdagh sont actuellement dans un état déplorable. Obstruée en plusieurs endroits, cette dernière est bien plus qu’une échappatoire, comme conçue à l’origine mais devenue un problème pour les riverains, du fait que les eaux usées s’y déversent et que les eaux de pluies ont fait que celle-ci soit présentement inutilisable. Elles sont nombreuses ces pistes dans cet état et il est grand temps pour les autorités de les prendre en charge. L’exemple nous a été donné lors des derniers feux de forêts enregistrés, où si l’entretien de ces pistes a été réalisé, cela aurait pu jouer un rôle et éviter bien des dégâts.

Rabah. A.