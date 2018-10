L’hôpital doté d’une bibliothèque

Par DDK | Il ya 51 minutes | 88 lecture(s)

Le service de pédiatrie de l’hôpital d’Aïn El Hammam vient d’être doté d’une petite bibliothèque de deux cents livres pour enfants.

Samedi dernier, une délégation des associations «lions club d’Algérie» et «El Widadia» (l’amicale algérienne de lutte contre les fléaux sociaux), s’est déplacée d’Alger jusqu’à la structure sanitaire de l’ex-Michelet pour mettre en service officiellement la bibliothèque au niveau de la salle de jeu du service des enfants, en présence du chef de daïra et de quelques responsables locaux. Les livres mis à la disposition des enfants hospitalisés qui auront de ce fait une occupation saine, seront sans aucun doute d’un apport non négligeable. Cependant, comme l’a souligné le docteur Ould Ali, pédiatre chef de service, il serait judicieux d’aménager le local attenant à la pédiatrie, qui pourrait servir de salle de lecture. Par ailleurs, l’oratrice a insisté sur le manque de personnel, surtout un «bibliothécaire» pour prendre en charge cette structure qui pourrait, le cas échéant, servir de salle de cours de rattrapage des enfants malades scolarisés. Pour l’heure, un enseignant a été chargé de donner des cours aux élèves du primaire, seulement. On nous fera remarquer que le besoin se fait sentir, en personnel éducatif pour assurer les cours aux collégiens et aux lycéens durant leur séjour à l’hôpital. La direction de l’éducation devrait faire un effort pour détacher des professeurs de collèges et de lycée, ne serait-ce qu’à mi-temps ou après les cours. Comme pour répondre aux attentes des cadres de l’hôpital qui ont exprimé les besoins de cette structure, un membre des «lions club d’Algérie» a promis d’effectuer un don de cent mille dinars au profit du service de la pédiatrie. Il va de soi, que l’EPH recevra cette somme sous forme de matériel et non en espèce comme l’a souligné son directeur. Après la visite à l’EPH de l’ex Michelet, les deux délégations se sont rendues dans la commune de Yakouren où elles devaient donner une conférence sur le thème de la lecture, au village d’Aït Bouhini. A cette occasion, un don d’un lot de livres destinés à la bibliothèque du hameau devait être remis à ses responsables. A rappeler que le 29 Août dernier plus précisément, les deux associations avaient procédé à la même opération au niveau de l’EPH de Larbaa Nath Irathen.

A.O.T.