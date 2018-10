Réalisation d’une nouvelle chaîne d’AEP

Par DDK | Il ya 51 minutes | 91 lecture(s)

La commune des At Budrar, située à une quarantaine de kms du chef-lieu de wilaya de Tizi-Ouzou, verra bientôt le rationnement en eau en période estivale disparaitre. En effet, nonobstant le raccordement de cette municipalité aux eaux des sources captées depuis des dizaines d’années, la distribution de l'eau potable sur les réseaux d'alimentation se trouve rationnée sur les 9 villages que comptent la commune des Ath Budrar et les villages de la commune des Ath Attaf. Sachant que les communes des Ath Budrar et des At Attafh sont alimentées à partir de deux sources Zerroud et Oulsous, situées en pleine montagne. Et suite à une étude faite par un bureau d’études en 2016, il est conclu qu’à l’horizon de 2050 un déficit en eau de 3000m3 sera ressenti. Et même si ce déficit serait moindre, il a été décidé la réalisation d’une chaine qui serait composée de 3 stations de pompage au niveau de l’oued Souk el Djemaa. Ainsi des forages seront réalisés pour permettre de pomper l’eau et approvisionner les communes des Ath Budrar et des Ath Attaf. Pour réaliser ce projet une enveloppe de 45 milliards aurait été dégagée ou prévue au niveau des services de l’Hydraulique afin de réaliser les forages, les stations et les canalisations qui desserviront les deux communes. Les canalisations transporteront l’eau vers un réservoir principal de prés de 500 M3 qui est en construction à Tala N Tazert. Et c’est de ce château d’eau que seront alimentées les communes d’Iboudraren et de Yattafen. Afin, justement de choisir les endroits où les forages seront réalisés, une prospection a eu lieu, mais un problème de taille est survenu, puisque la commission a été confrontée à l’implantation d’un mur au cœur de l’oued où ces forages pourront avoir lieu. Ce mur aurait été réalisé il ya de cela plus d’une année par le propriétaire des terres afin d’interdire aux gens le passage pour la consommation de drogue et d’alcool dans l’oued, lieu considéré par ces habitués d’alcool et de drogue comme désert et public donc bar à l’air libre. «Il serait souhaitable que ce propriétaire puisse enlever ce mur et ainsi permettre à l’hydraulique d’entamer ce projet si important pour les populations de ces deux communes, et c’est ce que nous souhaitons tous», nous dira un membre concerné. Ceci permettra d’endiguer le manque d’eau ressenti par la population des deux communes, surtout en été, et donc la réalisation de cette nouvelle chaine qui ira de Souk el Had jusqu’au village Tala N Tazart, cette chaine desservira toute la population de ces deux communes. Après la réalisation de ce projet fera du problème de manque d’eau durant les grandes chaleurs un cauchemar lointain et oublié.

M. A. B