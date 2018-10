Le CW100 menacé d’effondrement

Par DDK | Il ya 51 minutes | 90 lecture(s)

Dû aux glissements de terrain causés par les intempéries qui se sont succédé depuis l’hiver de l’année 2017, le CW100, reliant la commune d’Aït Mahmoud à la RN30 bis, est menacé par d’autres glissements de terrains. Les citoyens de Tizi N’Talakht, qui se sentent directement menacés par ce danger nous ont approchés pour nous faire part de leur désarroi et interpellent les autorités locales quant à ce retard pris pour trouver une solution et mettre fin aux dangers relatifs à ce problème qui date de presque une année. «Nous avons fait plusieurs requêtes, mais aucun écho jusqu’à présent, de plus, c’est la seule route qui nous relie à la route nationale numéro 100, surtout avec le grand manque de transport de notre bourgade vers le chef-lieu de la daïra de Béni Douala», déclare un citoyen. En outre il est à signaler que la route est fréquentée par beaucoup de véhicules toutes catégories confondues. Mais les poids lourds pourraient constituer la cause d’un grand affaissement qui entrainera l’isolement du village des autres communes de la daïra car même si d’autres issues existent, ce chemin reste le plus pratique pour les habitants de cette localité. «Nous lançons un appel aux autorités locales pour prendre le sujet au sérieux, car en cas d’effondrement de la chaussée, les frais seront plus lourds, ou nous serons privés d’un accès très important », ajoute un autre citoyen.

L. M.