Les locaux commerciaux à l’abandon

Érigés à la sortie du village Taourirt Moussa dans la commune d’Ait Mahmoud, douze locaux à usage commercial sont classés dans les oubliettes. Réalisés dans le cadre du programme présidentiel dit «locaux du Président», les portes de ces locaux sont fermées depuis plus de cinq ans et les bénéficiaires ne s’y sont jamais rendus pour en prendre possession. La raison de ce désintéressement est le choix du site de leur implantation jugé inadéquat. L’endroit, dit-on, n’est pas favorable à une activité commerciale de par son isolement et son éloignement du chef-lieu de la commune. « Aucune activité commerciale ne sera rentable dans un coin aussi perdu, ni habitants, ni passagers. J’ai préféré chercher ailleurs, je n’ai ni les moyens ni le courage d’investir dans cet endroit avec la conviction que c’est la faillite assurée», affirme un bénéficiaire d’un local à ce niveau. Les habitants de ladite localité de leur coté dénoncent les décisions anarchiques prises lors du choix de terrain où selon eux, «la bâtisse occupe un espace considérable mais sans aucun le moindre bénéfice que ce soit pour les propriétaires, les citoyens et même la commune qui avait tout à gagner si on avait bien choisi un site propice à une activité commerciale», dira un villageois. L’édifice censé être un acquis pour la région est voué à présent à la dégradation du fait que les dernières intempéries ont donné lieu à des infiltrations des eaux de pluies qui ne tarderont pas à avoir raison de cet édifice. «Les autorités concernées doivent procéder au plus vite au transfert des lieux à quelque autre vocation d’utilité publique avant sa dégradation totale. Les lieux peuvent se prêter à servir de siège à quelque association culturelle ou environnementale et au service de la jeunesse comme foyer ou maison de jeunes», propose un citoyen.

