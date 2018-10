La maison de jeunes, l’unique refuge des villageois

Par DDK | Il ya 1 heure | 107 lecture(s)

La maison de jeunes de Tala Bouzrou est un lieu très prisé de la jeunesse du village et des localités environnantes. Ce lieu de la pratique sportive a accompagné de nombreuses générations. Plusieurs champions d’Algérie sont sortis de cette petite infrastructure. Elle a été et elle demeure encore, l’unique refuge qui sauve les jeunes de l’oisiveté des fléaux sociaux. Depuis la dernière moitié des années 80, la maison de jeune de Tala Bouzrou connaît une activité sportive intense. L’apogée a été atteinte durant les deux décennies 90 et 2000. La salle réservée aux sports de combats est assiégée par les jeunes. C’était l’engouement général pour ces sports. Des dizaines de sections naissaient avec la pratique d’abord du karaté-do shotokan, puis le Judo et l’Aïkido do, le vo Vietnam. Les champions et les ceintures noires foisonnaient à Tala Bouzrou. La maison de jeunes, même petite et exigüe a animé le quotidien des jeunes de Tala Bouzrou. Dans les années 90, lorsque le terrorisme a tué tout germe de vie dans les villages de la région, ce petit lieu a continué à accueillir les jeunes qui n’ont pas fui l’hydre qui sévissait. Elle a même sauvé des vies de nombreux jeunes du village de la maladie de la silicose. Cette maladie qui fait des ravages parmi les jeunes du village tous spécialisés dans la pierre taillée. Une activité professionnelle qui rapporte mais qui tue aussi. C’est la cause de la silicose qui tue des jeunes du village jusqu’à présent. Aujourd’hui encore le lieu est très fréquenté. C’est un haut lieu de la pratique sportive. Mais pas seulement. Etant le seul espace de loisir sur les lieux, la maison de jeunes a aussi servi pour l’animation culturelle locale. Les célébrations des fêtes nationales et surtout les dates importantes comme Yennayer et le 20 avril, étaient des occasions de galas et d’activités culturelles diverses. Le petit terrain qui se trouve à proximité a abrité des galas animés par les plus grandes figures de la chanson kabyle grâce à la ténacité de nombreux jeunes du village. Enfin, il est à signaler que les jeunes de Tala Bouzrou vouent un respect légendaire pour ce lieu qui a été, pour eux, un rempart face à l’oisiveté et le dérapage. La maison de jeunes a aussi permis aux jeunes de s’affirmer dans plusieurs disciplines sportives. Des champions nationaux et internationaux y sont sortis sous la direction de formateurs très chevronnés et connus dans le monde et en Algérie. Ce qui a fait dire à quelques jeunes du village Tala Bouzrou que ce lieu est en quelques sortes leur deuxième maison.

Akli. N.