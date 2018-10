Cap sur l’agriculture vivrière

Par DDK | Il ya 1 heure | 140 lecture(s)

Dans les villages de Maatkas, la majorité des ménages arrivent à s’auto-satisfaire dans plusieurs produits agricoles de terroir tels l’ognon, la pomme de terre, l’ail, la salade de saison, la fève… grâce à cette agriculture vivrière très répandue en milieu rural. Les travaux d’essartement ont bel et bien commencé dans de nombreuses parcelles, juste après les dernières averses. Des colonnes de fumées sont visibles à des kilomètres à la ronde, résultats de l’incinération du bois et des mauvaises herbes dont leurs cendres serviront du coup à fertiliser davantage le sol. Des «Nwal» sont également organisés dans certains villages afin d’implorer la providence d’abondance de production et de prospérité. C’est dire enfin toute l’importance de cette culture qui devra être vulgarisée surtout que pas mal de terres restent malheureusement en jachère chez nous, au grand dam de ceux qui n’en disposent pas et qui brulent d’envie de les travailler.

Amayas Idir