C’est la gadoue dans les cités

Par DDK | Il ya 1 heure | 117 lecture(s)

Si les dernières averses n’ont pas fait de dégâts matériels au niveau de la daïra de Draâ Ben Khedda, ce dont se réjouit le responsable de l’unité de la protection civile qui ne relève aucune intervention, certains espaces, routes et accès méritent tout de même attention. Au centre-ville de Draâ Ben Khedda, c’est la place du 8 mai 1945 et ses environs qui sont dans un piteux état. Les traces de passage d’averses sont toujours perceptibles. Les bassins et bac réservés aux fleurs sont regorgés d’eau de pluie, les allées et escaliers glissants. Les accès alentours sont devenus boueux et difficilement accessibles. En attendant, la relance des travaux d’aménagement promis, de la cité Bénani, les accès pleins de gadoue sont impraticables et les nids de poule se sont élargis.

M. A. T