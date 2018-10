Manque de personnel à l’ADE !

Par DDK | Il ya 1 heure | 118 lecture(s)

Le tronçon de la conduite en eau potable reliant les forages de Souk El Had à Béni Yenni, a enfin été réalisé. Refait et raccordé à l’ancienne conduite desservant la commune de Béni Yenni, la première partie de 1000 mètres linéaires jusqu’au lieudit «Torna Uqermud» a été raccordée mercredi dernier, quant à la suite, elle le sera au courant de cette semaine, avons-nous appris auprès des services de l’ADE. Cette réfection, reliant les forages de Souk El Had à la commune de Béni Yenni, s’est étalée sur une distance de 1800 mètres linéaires et a couté la bagatelle de près de 2 milliards 800 millions de centimes pour l’hydraulique. Après que ce tronçon ait été refait, d’aucuns croient que les fuites d’eau qui persistaient depuis combien d’années sur la RN 71 disparaitront à jamais. Toutefois, l’ADE ne dispose pas d’une agence commerciale. En novembre 2015, lors de l’inauguration des locaux de cette entreprise, le directeur avait annoncé l’ouverture d’une agence commerciale pour la daïra. Force est de constater qu’à ce jour, le centre de l’ADE souffre du manque de personnel comme c’est le cas au niveau de la daïra de Béni Yenni. C’est d’ailleurs ce manque de personnel qui fait que les fuites ne sont pas réparées dans les temps, engendrant une grande perte d’eau et un manque pour les citoyens. Aucune équipe d’intervention n’est installée. Faute de quoi, c’est l’équipe de la daïra voisine, Aït Ouacifs, qui prend en charge les travaux de réfection, ce qui engendre des retards dans les interventions vu que ladite équipe a la charge des trois communes de la daïra.

M. A. B