Les PCD lancés

L’ensemble des projets communaux de développement inscrit (PCD), de l’année en cours, de la commune d’Aït Aggouacha sont lancés, au grand bonheur de la population. En effet, les PCD, est une aubaine pour les APC, ils leurs permettent de «respirer» et de prendre en charge les projets importants. Djaffar Larabi, le maire de la municipalité a indiqué que «l’ensemble des villages ont bénéficié d’au moins un projet, selon les besoins et les priorités exprimés dans ce sens». Le maire affirme également que l’ensemble des projets lancés au titre de l’exercice en cours «avancent au rythme voulu». «La plupart des projets inscrits dans le cadre des PCD 2018, sont en phase d achèvement ou en cours de réalisation, d’autres sont déjà achevés, tels qu’Ighil Tegumounine, et Icheriden, (des mûrs de soutènement achevés). Aussi, dans le village d’Aït Meraou, les travaux de l’aire de jeux avancent à grands pas, ils sont à 95 %. Concernant le village d’Aït Mimoun, les travaux d’aménagement d’une fontaine sont à 50%. Les travaux d’aménagement d’une placette, au niveau du village d’El Misser sont à 40%. Concernant les travaux d’assainissement dans les villages, ils sont à 30 %, et nous comptons achever ce projet avant la fin de l’année en cours. Un autre projet d’assainissement, sur une distance de 900 m, qui soulagera le chef-lieu en question, vient d’être lancé, et une partie de 100 mètres linéaires est déjà réalisée. «Notre objectif est de réaliser l’ensemble des projets inscrits et faire bénéficier l’ensemble des villages de la localité», conclura l’édile communal.

Youcef Ziad