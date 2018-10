Deux classes réhabilitées par des parents d’élèves

Par DDK | Il ya 25 minutes | 16 lecture(s)

Sévèrement touchées par un glissement de terrain, deux classes de l’école primaire Tamazit Arezki, dans le village de Tirsatine, ont été entièrement refaites par les parents d’élèves.

Des fissures sont visibles dans ces classes et la structure globale est elle-même touchée. Ceci est vraisemblablement dû à un glissement de terrain. Le secrétaire général de l'association des parents d'élèves de ce primaire M. Mohand Hamani affirme : «Nous n'avons pas attendu la nouvelle rentrée scolaire pour activer. Dès la fin de l'année scolaire précédente, nous avons entamé des démarches pour régler le problème de la double vacation créé par le glissement de terrain qui a endommagé deux classes. Nous avons obtenu la construction de trois nouvelles salles pédagogiques. Les travaux ont démarré et on espère les réceptionner avant janvier.» Pour remédier un tant soit peu à cette situation, ladite association a aménagé une salle de cours pour les classes préparatoires. Réalisée sur une partie de la cantine scolaire, grâce aux donations des membres de l'association, cette classe est dotée de toutes les commodités, chaises, tables et un téléviseur. Sur les insuffisances dont souffre cet établissement M. Hamani dira : «La cantine scolaire est un sérieux problème vu ses équipements vieillissants. Nous espérons l'équiper avec une cuisine monobloc. Ajouter à cela, nous souhaitons refaire les sanitaires pour une meilleure hygiène pour nos enfants.» Le glissement de terrain est apparemment dû à la construction d'une mosquée mitoyenne à cette école. Bâtie sur une parcelle de terrain peu stable, jadis boisé d'eucalyptus, cette mosquée dont le début des travaux date de plusieurs années, a nécessité la coupure des ces eucalyptus. Le retard dans sa réalisation des travaux de cette mosquée et la coupure des ces arbres réputés pour le maintien des sols n’ont pas été sans dommages pour cet établissement scolaire.

M. I.