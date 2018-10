Le chemin vers Tizi N'Chreat bitumé

Par DDK | Il ya 44 minutes | 80 lecture(s)

Le réseau routier dans la commune de Bounouh a subi une grande amélioration ces derniers temps. On citera l’exemple du chemin menant vers tous les villages situés dans les hauteurs tels que Helouane, Ath Talha vers Bouira ou encore vers Idjabarène et Tizi Médène. Initialement, ces chemins étaient programmés en tri-couches. Il aura fallu que les citoyens expriment leur désapprobation pour qu'enfin ils le soient en tapis. Dernièrement, c'est le chemin allant de Tizi N'Chreat sur une distance de plus de cinq kilomètres qui a été pris en charge. «Il a été programmé depuis longtemps mais il a fallu attendre que tous les réseaux passent, ceux du gaz naturel et de la fibre optique. Dès notre installation à la tête de cette APC, nous l'avons priorisé. L'entreprise a quelque peu tardé pour venir parce qu'elle avait une priorité du côté de Tigzirt où les citoyens avaient fermé la route durant des jours. Maintenant, tout le monde est soulagé, les automobilistes et les riverains avaient souffert de l'état de cette route entièrement décapée depuis plus d'une année», nous dira M. Mohamed Arezki Lounis, en sa qualité de maire. Pour notre interlocuteur, l'essentiel a été fait. «D'ailleurs, même la cagnotte des PCD a été consacrée aux opérations de réfection de certains chemins et des confortements de routes parce qu'après le passage du gaz naturel, il fallait engraver les parties endommagées», précisera-t-il. «Nous avons vraiment souffert de la poussière et de la boue durant plus d'une année. C’est la fin du calvaire», estimera un habitant du village Tizi N'Chreat. A noter que durant ces dix dernières années, une grande importance a été accordée au réseau routier. «Il y a de cela quelques années, pratiquement, tout notre réseau routier a été pris en charge, en plus de l'assainissement et de l'AEP», constatera le maire. Dans un autre registre, il y a lieu de signaler que le CW 04 allant de Draâ El-Mizan à Bounouh en passant par Frikat sur une distance de 17 kilomètres, nécessite une autre rénovation. «Ce chemin a subi non seulement une opération de revêtement en béton bitumineux mais aussi des élargissements dans certains endroits, il y a de cela près de dix ans. Des malfaçons apparaissent chaque jour et doivent être prises en charge. Dans certains endroits, on a constaté des affaissements», remarquera de son côté un transporteur assurant la desserte entre Draâ El-Mizan et Frikat. Dans de nombreux endroits, des nids-de poule parsèment cette route alors que les fissures sont visibles partout.

A. O.