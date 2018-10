Les paysans préparent la récolte des olives

Par DDK | Il ya 44 minutes | 85 lecture(s)

Cette année, à Larbaâ Nath Irathen, le défrichage et le désherbage des champs pour préparer la cueillette des olives viennent d’être lancés, sous les auspices d’une bonne saison augurant d’une bonne récolte. Des groupes de femmes et d’hommes, munis de leurs outils d’usage (râteaux, scies, fourches…), se rendent dès l’aube dans leurs champs pour se mettre allègrement au travail. Le dernier forgeron de la localité travaille de nouveau à plein régime pour rénover, affuter les nombreux outils que les paysans et autres villageois lui ramènent pour les besoins de ces travaux des champs. Un septuagénaire de Taourirt Amokrane, relevant de la localité de Larbaa Nath Irathen, dira : «Cette année, toutes les conditions sont réunies pour espérer une bonne récolte. L’été a été clément puisque nous n’avons enregistré aucun incendie notable. De plus, la pluie été au rendez-vous au bon moment pour favoriser la croissance du grain et optimiser le rendement.» L’huile d’olive, a retrouvé, du fait de son importance dans les traditions culinaires de la région et le prix auquel elle est cédée, son statut d’antan et son importance. Un regain d’intérêt pour l’olivier est perceptible et les bonnes vieilles habitudes d’antan commencent à se réinstaller dans les villages de Kabylie. Il est très agréable de renouer avec cette animation et ce dynamisme qu’ont connus les anciens. Ce n’est qu’à présent qu’on comprend les raisons qui ont fait qu’ils nous racontaient toujours avec tant de plaisir et de nostalgie. Cependant, il est d’autant plus agréable de voir la résurgence de cette entraide entre les gens et cette ambiance qui font que la récolte est un moment de bonheur surtout quand les conditions météorologiques sont favorables et que le rendement s’annonce bon. A ce fier aux propos et prévisions des avertis, tout porte à croire que l’huile d’olive sera cette année abondante.

Youcef Ziad