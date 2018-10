Le tri sélectif des déchets lancé à Tifra

Par DDK | Il ya 1 heure | 72 lecture(s)

Le village Tifra situé dans la commune littorale de Tigzirt vient de franchir un autre cap dans son développement. Désormais, les citoyens de cette belle localité qui fait face à la mer vont passer au tri sélectif des déchets ménagers. Un passage qu’ils ont décidé suite à la fermeture de la décharge située au centre du village appelé également Tansa. Ce sont en fait les jeunes de ce bourg millénaire qui sont à l’origine de cette action de qualité. Constitués dans une association comité de village, ces derniers se sont directement inscrits dans la perspective de l’amélioration des conditions de vie de leurs concitoyens. L’environnement a été l’un des axes principaux de leur programme d’action. Située non loin de la place du village, la décharge a toujours gêné les villageois, cependant, son utilité a fait que ces derniers l’ont acceptée malgré ses nuisances. Mais depuis la naissance de ce comité composé de jeunes, le projet d’améliorer la collecte des déchets ménagers a toujours été présent à leurs esprits. Depuis quelques temps, ils recherchaient la meilleure manière de se débarrasser des rejets de leur village. C’est ainsi que des négociations ont été lancées avec un investisseur afin de passer à l’étape supérieure, le tri sélectif. La méthode est nouvelle dans notre wilaya car quelques villages et quartiers seulement l’ont essayée. Les résultats sont probants mais des difficultés de sensibilisation se dressent encore. A Tifra, les jeunes sont conscients de la nécessité de réussir ce passage qualitatif. Avant de se lancer dans le projet, des campagnes de sensibilisation ont été lancées à travers les maisons qui composent le village. Les villageois eux, sont très motivés de passer à ce mode qui nécessite beaucoup d’organisation et de minutie. Le tri sélectif nécessite en effet que les citoyens respectent certaines consignes. Le plastique doit être jeté impérativement dans les bacs réservés à cette matière. Aucun écart n’est toléré parce qu’il grippe toute la machine de l’organisation quasi quotidienne en concertation avec l’entreprise privée qui a accepté de relever ce défi avec le comité du village. Les spécialistes s’accordent que, pour son bon fonctionnement, le processus ne tolère aucune désorganisation. Les villageois passeront dès la semaine prochaine à l’action. La décharge sera fermée et les opérations de tri sélectif débuteront parallèlement. Tifra vient ainsi rejoindre la liste des villages qui sont passés à ce moderne procédé.

A. N.