Installation du bureau de l’OAACH

Par DDK | Il ya 1 heure | 62 lecture(s)

Le bureau de Tizi-Ouzou de l’Organisation algérienne pour l’action caritative et humanitaire a installé, samedi dernier, un premier bureau au niveau communal, à Aït Yahia. C’est la salle Matoub Lounes d’Aïn El Hammam, qui présente des commodités pour ce genre de rencontres, qui a été choisie par les responsables pour cette séance de travail à laquelle ont assisté plusieurs dizaines de citoyens. «Plusieurs objectifs ont été assignés à cette organisation, dont la coordination entre les différents organismes effectuant des actions caritatives, en Algérie et à l’étranger. Nous nous proposons également à participer à travers la population pour trouver des solutions aux difficultés que vit la population», nous dit monsieur Aït Hibouche, secrétaire de wilaya. Selon Farid Aït Hamou, du bureau de la wilaya, «c’est la disponibilité et l’intérêt de la population locale à ce genre d’actions qui nous a incités à installer le bureau d’Aït Yahia. Nous sommes disposés à intervenir pour porter secours et aide aux populations dans la détresse, lors des catastrophes naturelles.» Les responsables de l’OAACH espèrent, par leurs actions de bienfaisance et caritatives, renforcer la solidarité nationale pour les droits de l’enfant et de la femme, et aider à la prise en charge des personnes âgées, des orphelins et autres citoyens dans le besoin. Les organisateurs qui espèrent voir adhérer à leurs actions de nombreux citoyens, appellent les autorités locales «à nous accompagner et à nous faciliter la tâche dans l’intérêt de la population.» La population, toujours réticente lorsqu’il s’agit de s’impliquer dans un quelconque mouvement, attendra de voir les premières actions de l’organisation pour y adhérer en masse.

