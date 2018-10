Des enseignants honorés

Par DDK | Il ya 1 heure | 89 lecture(s)

A l’occasion de la journée mondiale de l’enseignant, l’association Tadukli d’Azemmour Oumeriem, dans la commune de Tirmitine, à une dizaine de kilomètres au sud est de Tizi- Ouzou, a honoré samedi dernier, l’ensemble des enseignants (Tout paliers et cycles confondus) de la région et même les enseignants décédés à travers leurs familles qui ont été aussi invités à la cérémonie. Une soixantaine d’enseignants et une dizaine de familles des enseignants décédés ont répondu à l’invitation. En procession, les enseignants, les membres de l’association et les villageois ont effectué une randonnée à travers les ruelles du village Azemmour Oumeriem. A la placette du village, des prises de parole ont eu lieu. Le président de l’association et plusieurs autres intervenants ont rendu un vibrant hommage au travail des enseignants. «L’enseignement n’est pas une fonction mais une mission d’éducation et de transmission du savoir. Les enseignants ne fabriquent ni des pièces, ni des meubles mais des esprits. Les sociétés qui ont avancé accordent plus de considération, plus de respect et plus d’estime à l’égard des enseignants qui sont la colonne vertébrale du système éducatif et de toute la société», a indiqué Rabia Farid dans une brève intervention. A signaler que les familles des enseignants décédés ont été gratifiées par des attestations de reconnaissance. L’assistance fut ensuite conviée à une sympathique collation.

H. T.