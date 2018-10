Le personnel des écoles primaires renforcé

Par DDK | Il ya 11 minutes | 15 lecture(s)

En collaboration avec l’agence nationale de l’emploi (ANEM), antenne de Draa ben Khedda, l’APC de Souk-el-Tenine procède à un recrutement en vue du renforcement des moyens humains des écoles primaires et ce, dans le cadre des contrats d’insertion professionnelle (CIP). Cela vient à point nommé, étant donné que tous les responsables des écoles primaires de la région se plaignent de l’insuffisance de leurs personnels aussi bien pour les besoins de fonctionnement des cantines scolaires que pour l’entretien et le gardiennage, arguant ainsi leur incapacité à faire face aux besoins fonctionnels de leurs établissements et la satisfaction de la demande des parents pour des conditions idoines de scolarisation de leurs rejetons. Ces postes, combien même leur précarité est reconnue et dénoncée, contribueront certainement à améliorer les choses. Pour rappel, à la fin des congés de l’été passé, tous les agents des deux communes ainsi que tous les cuisiniers affrétés aux cantines scolaires de la circonscription ont bénéficié d’un stage de mise à niveau et de perfectionnement organisé au niveau du CFPA de Maatkas. Cela est venu en concrétisation à une convention de formation continue conclue entre la direction de la formation et de l’enseignent professionnels(DFEP) et la direction de l’administration locale (DAL).

Rabah. A.