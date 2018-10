Opération de volontariat ce week-end

Par DDK | Il ya 11 minutes | 13 lecture(s)

L’APC, les associations et les comités de villages continuent leurs efforts et mobilisation pour la protection de l’environnement et la propreté de leur localité et leurs villages respectifs. En effet, Il ne se passe pas un week-end sans que des volontariat ne soient organisés pour le nettoyage des chemins et ruelles, visant surtout les axes menant à la fois vers plusieurs villages ou situés aux abords du chemin de wilaya 147, du fait que ce sont les endroits les plus exposés à la pollution. Après, des actions qui ont visé principalement le chef-lieu et surtout le lieu dit Ighil Oumenchar, ce week-end, c’est au tour des villages Ait Ali Belkacem, Ichaouadhiyen, Ath Heddi moussa, Ath Ammar, Iguer Hemmad et Izaouiyen de se voir invités à un volontariat pour une opération de nettoyage. Celle-ci, visera les deux axes, celui reliant Thankoults bouvroune-Tizi Mouka et celui reliant la descente de Souk-el-Tenine à Tizi Mouka et Taghlit. Il convient de signaler que l’APC, à travers l’affichage et les réseaux sociaux, incite et impulse ces actions, tout en mettant à contribution les moyens dont elle dispose.

Rabah. A.