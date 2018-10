Célébration de la Journée mondiale de la poste

Par DDK | Il ya 16 minutes | 14 lecture(s)

A l’instar des postiers à travers l’Algérie et dans le monde, la direction de l’unité postale de la wilaya de Tizi-Ouzou, a célébré la journée mondiale de la poste au niveau de la maison de la culture Mouloud Mammeri. A cette occasion, une riche exposition était consacrée à la philatélie et aux livres intitulés : le timbre- poste aux couleurs de l’Algérie indépendante (1962-2005), l’Algérie à travers le timbre, catalogue des timbre-poste (Algérie 1962-2000), catalogue spécialisé (1989), le timbre algérien, un ambassadeur du patrimoine … Plus de 1500 timbres étaient également exposés, et pour le bonheur des philatélistes, une série des timbres de l’année 2017 était mise en vente dont le prix a été fixé à 1800 DA, contenant le timbre du 55ème anniversaire de la police algérienne, le portrait de l’écrivain Mouloud Mammeri et des chanteuses Warda El Jazairia et Fadhéla Dziria. On note la disponibilité des flayers des différents timbres émis à chaque occasion, écrits en arabe, en tamazight, en français en plus de l’anglais pour certains. On y trouve notamment, les biographies de Nelson Mandela et du précurseur de la chanson rai moderne Blaoui El Houari, l’historique des résistances populaires (de Cherif Boubaghla, cheikh Amoud Ben el Mokhtar, Bennacer ben Chohra), du 50ème anniversaire de l’institution du service national, des sites archéologiques, de la fête de la Sebiba, du rôle de la zaouia dans l’identité nationale et celui du timbre émis à l’occasion de la coupe du monde de football qui s’est déroulée en Russie. L’uniforme, la sacoche et le vélo du fateur ont été mis en valeur dans le hall d’exposition. En plus de la diffusion des publicités des différents services, la poste offre une projection par data show de l’historique et de la présentation et l’organisation de ses différentes directions. Les cadres d’Algérie-poste ont sensibilisé les visiteurs sur le rôle de la poste et sa contribution dans le développement socio-économique, c’était aussi l’occasion de faire la promotion des nouveaux produits et services. Sur cette journée particulière, Fariza Fodil, sous directrice des services postaux au niveau de la wilaya de Tizi-Ouzou nous informe : «Comme chaque année, le 09 octobre est célébré au niveau de notre direction. Pour cette année, on a exposé à la maison de la culture. La philatélie est l’une des activités importantes de la poste, pour cette raison, on a contacté les philatélistes de la région qui ont une collection assez importante. L’objectif de cet évènement est de démontrer le rôle de la poste dans la vie quotidienne des clients. Avant, la poste s’occupait du courrier et d’autres activités postales et financières entre autres, aujourd’hui, on propose la carte Dahabia et le service Baridi net qui est un bureau de poste virtuel. Il est mis à la disposition des clients à travers le site web www .poste.dz et leur offre à distance les mêmes services que ceux fournis au niveau du bureau de poste». Le philatéliste Said nous confie : «passionné par la philatélie, c’est mon frère qui m’a inspiré, à l’âge de 12 ans, j’ai récupéré les premiers timbres de sa collection qu’il avait abandonnée. Ensuite je sollicitais les personnes auxquelles le facteur remettait le courrier afin de me donner les timbres. J’avais aussi une correspondante étrangère avec laquelle je faisais échange. J’ai pu réunir à ce jour 45000 timbres des quatre coins du monde. Je remercie les responsables d’Algérie-poste qui me permettent à chaque occasion d’exposer mes timbres». Pour rappel, la Journée mondiale de la poste est célébrée chaque année le 9 octobre pour marquer la date anniversaire de la fondation de l’Union postale universelle (UPU) en 1874 dans la capitale suisse, Berne. Elle a été instituée à l'issue du Congrès de l'UPU à Tokyo en 1969. L’Algérie a été élue membre du conseil d’administration de l’union postale universelle pour la période 2016-2020, à l’occasion de la tenue du 26ème congrès de l’union qui s’est déroulé à Istanbul (Turquie).

S Iloul.