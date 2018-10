Mayache relooké par ses habitants

Par DDK | Il ya 15 minutes | 13 lecture(s)

Mayache est un très beau village par ses reliefs et sa situation à l’intérieur du vert massif forestier de Mizrana. Il est encore plus beau par le travail effectué par ses enfants qui ont organisé plusieurs volontariats pour nettoyer, embellir et relooker toutes les ruelles et places du village. Aujourd’hui, cette bourgade qui domine du haut la mer méditerranée irradie de sa beauté tout le littoral. Mayache est un exemple à prendre à maints égards. En effet, depuis l’été, les citoyens de ce village organisent des volontariats durant les week-ends pour des opérations de nettoyage et d’embellissement de leur village. Du cimetière jusqu’au moindre recoin, le nettoyage s’est accompagné de pose de corbeilles afin que les rejets ne soient plus jetés par terre. Accrochées aux poteaux et posées dans les places publiques, ces dernières ont vite été adoptées par les citoyens. D’autres volontaires se sont mis à repeindre les murs pour donner une image de renouveau au village. Les clôtures bordant la route qui va sur Tigzirt ainsi que les écoles et autres maisons ont été refaites en peinture flamboyante. La chaussée de la même route nouvellement revêtue d’un tapis de bitume a été enrichie par des signalisations comme les passages piétons. Somme toute, Mayache a été totalement relooké. Avec son architecture mêlant le moderne aux anciennes maisons datant des siècles passés, ce village du littoral reprend ses airs typiquement méditerranéens. L’autre raison de l’importance de ces volontariats organisés à Mayache est que ce sera sans nul doute suivi par les autres villages situés sur la route du littoral. Cette opération d’embellissement de Mayache tranche avec le visage hideux que donne la RN72 qui relie la ville de Tizi-Ouzou aux plages de Tigzirt où le visiteur et le touriste ne parvenaient à Tigzirt qu’après un spectacle affligeant des poubelles à ciel ouvert. Aussi, le village Mayache donne l’exemple et surtout la preuve que ce ne sont pas les habitants du littoral qui ne veulent pas être beaux mais ce sont les politiques locales de la voirie qui n’arrivent pas encore à s’adapter à la gestion moderne de la cité. Enfin, notons que l’initiative des villageois de Mayache aura des répercussions positives incontestablement sur les prochaines saisons estivales. La propreté est une nature chez les habitants et les visiteurs le savent déjà grâce au nouveau visage de cette bourgade méditerranéenne.

Akli. N.