Par DDK | Il ya 46 minutes | 92 lecture(s)

La campagne labours bat son plein à travers le territoire de la wilaya de Tizi-Ouzou, depuis les premières pluies venues à point nommé et au grand bonheur des agriculteurs, notamment les céréaliculteurs. M. Laib Makhlouf, directeur des services agricoles de la wilaya a fait savoir à ce sujet que «les labours ont commencé dès les premières pluies à travers tout le territoire de la wilaya. Les semences débuteront, au plus tard, en début du mois de novembre prochain».Concernant les hangars de stockage demandés par les agriculteurs de la réunion de Draa el Mizan qui totalise 3500 hectares sur les 8000 que compte la wilaya, dont 2600 hectares ont été emblavés la saison passée, pour une production de 55 000 quintaux de blé, soit le tiers de la production de la wilaya, M. Laib a indiqué : «Nous avons reçu la lettre du ministre de l’Agriculture et du wali nous demandant de trouver des terrains pour justement la réalisation des silos d’une capacité de 200 000 quintaux, ce qui est largement suffisant pour stocker toute notre production qui est de 167000 quintaux. Trois terrains ont été prospectés et proposés à la commission de wilaya qui siègera dans les jours prochains». Notre même interlocuteur ajoutera, «Pour la saison actuelle, les semences et les intrants agricoles sont disponibles en quantité suffisante. Le ministre nous a accordé 5 nouvelles moissonneuses batteuses et 40 tracteurs. Tout cela dans l’optique d’augmenter notre superficie céréalière notamment à Ouaguenoun, Souamaa, Mekla et Azazga. La finalité est, bien entendu, l’augmentation de notre production.» Le DSA informe aussi «Une rencontre se tiendra au courant de la semaine prochaine entre les céréaliers, nos services et les différents segments intervenant dans la filière, à Draa El Mizan, pour justement dresser un bilan et une évaluation de ce qui a été fait, et faire en sorte de nous améliorer pour avancer droit vers la finalité, à savoir l’autosuffisance alimentaire».

Hocine T.