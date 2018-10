L’APC à la recherche d’un terrain

Par DDK | Il ya 46 minutes | 105 lecture(s)

La localité Maâtkas accuse un grand retard en matière de structures socio-éducatives destinées, surtout, à la frange juvénile qui constitue le segment le plus important de sa grande population. Parmi ces dernières, les infrastructures sportives existantes n’égalent pas en nombre les doigts d’une seule main. Hormis, les deux salles omnisports implantées dans les chefs-lieux des deux communes qui composent cette daïra, du reste très mal équipées et d’un état peu optimal pour la pratique sportive, aucun autre espace n’est dédié à canaliser cet énorme potentiel de jeunesse et satisfaire la grande envie de s’adonner aux loisirs sportifs, notamment au sport roi, le football, dont ces derniers raffolent particulièrement. L’absence de stades communaux dans les deux communes est la plus handicapante des raisons et la plus illustrative des frustrations endurées par ces jeunes éperdument amoureux du sport le plus populaire de la planète. A ce titre, la présence de trois clubs amateurs, le FC Ait zaim, l’OC Maâtkas et l’IRB Souk El-Tenine, illustre parfaitement la grande tendance à la pratique du football. A un certain moment, le stade Fekrane, sis dans la commune de Souk El-Tenine, représentait une relative compensation aux accros, mais cela s’est vite avéré de loin insuffisant, vu la propension de plus en plus grandissante de la demande. Le projet de réalisation d’un autre stade au lieu dit Izdagh est resté à ses premiers balbutiements, bien que les travaux aient été entamés depuis maintenant ...16 ans. Il ne ressemble actuellement, et depuis son entame, qu’à un terrain vague, où les jeunes tentent tant bien que mal de s’adonner à leur loisir de prédilection. Mais, le tout dans le risque de s’exposer à des blessures et autres dangers, car «le stade» est bosselé partout et parsemé d’étangs en périodes pluvieuses, sans compter les débris de bouteilles qui jonchent des pans entiers et les pourtours de sa surface. Pourtant, en 2017, la coordination des comités de villages de la commune, qui luttait alors pour l’amélioration des conditions de vie des citoyens laissés à la traine dans tous les domaines, avait été rassurée par les autorités compétentes que le projet allait être relancé le plus tôt possible. «La DJS a refait l’étude technique et le projet a été réévalué financièrement pour atteindre l’enveloppe de 19 milliards de centimes. Elle nous a promis de présenter la requête au ministère pour le lancer dans les plus brefs délais, vu la légitimité de la revendication. Mais depuis motus et bouche cousue», nous dira un membre de la dite direction. L’une des conséquences de l’absence d’un stade homologué dans la daïra est le non engagement dans les compétitions officielles de deux des clubs précités, l’OCM et l’IRBST, en l’occurrence. Quant à l’autre club, le FCA, son engagement ne s’est fait qu’au prix de milles sacrifices et difficultés, puisqu’il reçoit ses adversaires aux stades de…Mechtras et Boghni, à une vingtaine de kilomètres de Maatkas. Et, comme on sait les moyens dérisoires dont il dispose, il ne tardera certainement pas à jeter l’éponge lui aussi. Ceci dit, une source de l’APC, que nous avons consultée à ce sujet, assure que des démarches ont été, derechef, entreprises avec la DJS pour la prise en charge de ce stade. D’ailleurs, souligne-t-on encore, l’APC est à la recherche d’un terrain qui serait le mieux indiqué pour l’implantation d’un stade.

Rabah A.