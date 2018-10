Par DDK | Il ya 45 minutes | 92 lecture(s)

L'Office des établissements de jeunes de Tizi-Ouzou, avec la participation des maisons de jeunes de Boghni et d'Ait Mendes, organise depuis vendredi une campagne d'information et de sensibilisation contre les fléaux sociaux. Cette activité qui s'étalera sur deux jours, a débuté par une exposition dans l'enceinte et à extérieur du siège de l'APC de Boghni. Les cadres de la DJS et des éducateurs ont été mobilisés pour expliquer l'importance d'une telle action aux nombreux visiteurs. Le président de l'APC et des élus ont affiché leur disponibilité à aider de telles initiatives, d'autant qu'il s'agit d'un accompagnement pour éviter à la collectivité les fractures sociales et les conflits qui résultent du manque d'intérêt aux individus. Dans ce sillage, la campagne en cours, qui sera suivie de l'organisation d'une caravane sur le même thème au CEM Zamoum Mohamed et à la maison de jeunes d'Ait Mendes, est axée particulièrement sur les maladies à transmission hydrique, le tabagisme, l'alcoolisme, les accidents de la route et la toxicomanie. Pour mieux passer le message, des prospectus et des dépliants ont été distribués pour les citoyens intéressés par cette campagne. Le thème des violences sociales occupe un grand espace dans l'exposition, notamment les violences dont sont victimes les femmes et les enfants. Le SIDA, maladie du siècle, a été aussi au centre de cette campagne de sensibilisation. Enfin, il faut signaler que l'ODJ qui est sous l'égide de la DJS, a établi un programme de caravanes qui vont sillonner tout le territoire de la wilaya de Tizi-Ouzou.

Merzouk Haddadi