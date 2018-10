Cap sur la sensibilisation des automobilistes

Par DDK | Il ya 1 heure | 149 lecture(s)

La sûreté de daïra de Maâtkas et la brigade de gendarmerie ont procédé, jeudi dernier, au lancement d’une campagne de contrôle intensif et de sensibilisation des automobilistes au respect du code de la route et la limitation de vitesse.

Une campagne qui rentre dans le cadre de la politique nationale de lutte contre les accidents de la circulation. Des «points noirs» ont été, donc, visés par cette opération combinée entre les deux corps sécuritaires, notamment dans les endroits au trafic routier dense, comme le carrefour de Tizi Lilane et le chef-lieu de daïra, Souk El-Khemis. Les éléments de police et de la gendarmerie ont exhorté les usagers de la route à plus prudence et à éviter les écarts, source d’accidents fatals. Il convient, à juste titre, de signaler que quand bien même les routes de montagne traversant ou menant vers Maâtkas et ses localités ne seraient pas carrossables à grande vitesse, il n’en demeure pas moins qu’elles ont été souvent le théâtre de dérapages ou de collisions ayant engendré beaucoup de victimes. Les accidents signalés récemment à Ighil Oumncha, ayant coûté la vie à deux jeunes citoyens, en est la parfaite illustration. C’est dire toute l’importance que revêt une telle action de sensibilisation à l’adresse des automobilistes, la deuxième en l’espace d’un mois au niveau de Maâtkas. Dans le même ordre d’idées, plusieurs autres manifestations ont été organisées par la sûreté de daïra à l’intention des enfants, au niveau de l’esplanade de la mairie, où les chérubins ont eu droit à des conseils sur le code de la route et des précautions à prendre en empruntant les ruelles de la ville, notamment quand il s’agit de traverser la chaussée. Par ailleurs, d’autres campagnes de lutte contre la délinquance et la vente illégale de boissons alcoolisées ont été aussi menées dans un passé récent.

Rabah A.