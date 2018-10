Des centaines de convives à la waâda Djamaâ Amellal

Par DDK | Il ya 1 heure | 138 lecture(s)

Comme chaque année à cette période, le village Imekhlaf, situé dans la commune d’Aghribs, a organisé une waâda au lieu-dit Djamaâ Amellal. Vendredi dernier, des milliers de personnes, de tous âges et des deux sexes, ont afflué vers cet endroit. Dès 10 heures du matin, la cour de cette mosquée ancestrale était bondée de monde jusqu'à l'après-midi. Les visiteurs ont eu droit à un couscous à la viande de bœuf «à l'ancienne». Sur les lieux, beaucoup de gens viennent pour faire des offrandes et prier pour la réalisation de leurs vœux. La spécificité de ce lieu de culte est le petit dôme «qoba» qui le surmonte, doté d’une lucarne qui, à se fier à ses dimensions, ne permettrait que le passage des «chétifs». Le rite veut que des centaines de jeunes filles ou femmes passent à travers la petite fenêtre. L’on raconte, cependant, que certaines, de corpulence imposante, y arrivent alors que d’autres, de petite condition physique, se coincent. Selon la tradition, les femmes présentes poussent des youyous pour que la «prisonnière» soit délivrée. La légende explique que la personne qui fait du bien dans sa vie passe sans difficulté à travers cette fenêtre, alors que celle qui fait du mal se coince, quels que soient sa hauteur et son poids. Légende ou vérité, chacun y va avec ses convictions. Rien n'empêche que cet événement draine des milliers de personnes de la région d’Aghribs et au-delà. La préparation de cette waâda se prépare la veille avec l'abattage de bœufs. Des volontaires s’attèlent ensuite aux travaux de charcuterie. Les tripes et le «bouzelouf», appréciés par beaucoup, sont servis le soir. Après cette cérémonie, des Khouans de toute la région veillent tout au long de la nuit en récitant des versets du Coran et du Dikr. Ces rites religieux ne cachent pas la vocation initiale de cette manifestation, à savoir la célébration du lancement de la campagne labours-semailles, à travers des prières et des offrandes, en vue d’une saison opulente.

M. I. B