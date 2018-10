Tizi N’Tlakht perpétue Timechret

Par DDK | Il ya 1 heure | 132 lecture(s)

Chaque année, le village Tizi N'Tlakht, dans la commune d’Aït Mahmoud, relevant de la daïra de Béni Douala, célèbre l’avènement des premières pluies annonçant l’ouverture de la saison agricole. Cette fois-ci, l’événement était un peu spécial vu que ça a coïncidé avec la restructuration du comité du village, initiateur principal de ce rite. Une ambiance conviviale régnait dès les premières heures de la matinée d’avant-hier samedi, marqué par une grande mobilisation des citoyens bénévoles, soucieux de perpétuer ce rite agraire qui tend à disparaître. Ainsi donc, quatre bœufs ont été sacrifiés à l’occasion de la cérémonie, caractérisée par une organisation irréprochable des membres du comité de village. Une fois la viande divisée en parts égales, l’on procéda à la distribution des quartiers de cette denrée à travers les foyers de ce patelin. Célébrée dans la communion, cette tradition a permis le retour à leur terre ancestrale des villageois vivant sous d’autres cieux, retrouvant par là leurs amis d’enfance, voisins et proches, dans une ambiance conviviale et amicale. Les membres du comité du village en profiteront pour ouvrir une petite brèche concernant le montant global des cotisations pour l’achat des bœufs ainsi que pour lire et décortiquer le bilan moral et financier de l’année en cours, sans omettre de tracer feuille de route centralisée sur l’intérêt du village «qui prime avant toute autre considération», insistent-ils. C’est avec une waâda traditionnelle, préparée par les femmes du village, que la journée a été clôturée dans une cadre festif démontrant que Timechret où Tiwizi consolident fortement les liens sociaux et raffermissent davantage la solidarité villageoise.

Lyes Mechouek