Liesse au village

Le village Tissegouine a vécu une journée mémorable avant-hier, après avoir obtenu la cinquième place au concours Aïssat Rabah du village le plus propre. Peu après l’annonce des résultats, la nouvelle est parvenue jusqu’à la dernière maison de la bourgade.

Les réseaux sociaux se sont emballés. L’expression de joie des jeunes établis à l’étranger était immense. Tissegouine, situé à l’extrême Ouest de la commune de Boudjima, à la lisière du village Tala Bouzrou, relevant de la commune de Makouda, est aussi connu pour avoir sacrifié beaucoup de ses enfants pour l’indépendance du pays. Il possède aussi des sites historiques remontant à des millénaires. Azrou Imeyyazen porte encore les vestiges d’une vie antique avec des inscriptions libyques. Les travaux d’aménagement et d’embellissement du village avaient commencé depuis plusieurs années déjà. Les habitants ont su sauvegarder la tradition héritée de leurs ancêtres. Les travaux d’intérêt général regroupaient, chaque début d’automne, les jeunes. Les volontariats sont sacrés dans cette contrée. C’est d’ailleurs de cet esprit d’entraide ancestral qu’est née l’idée de participer au concours Aïssat Rabah. Lors des éditions précédentes, les villageois n’étaient pas encore prêts à postuler à ce concours, mais cette année, les jeunes ont décidé de relever le défi de décrocher une place au podium. Qu’elle fut immense leur joie à la proclamation des résultats, qui donneront le patelin cinquième, avant-hier ! Très heureux d’avoir atteint ce «stade d’excellence», mais déterminés à faire mieux dans les éditions qui viennent, les villageois soulignent que «le podium est un objectif qui ne sera pas perdu de vue». «Bien au contraire, l’enveloppe financière obtenue sera destinée justement à apporter d’autres aménagements», indiquent-ils. Hier donc, la fête de cette consécration a duré jusqu’à une heure tardive de la nuit. Notons que ces derniers temps, le village Tissegouine a été complètement transformé. Ruelles repeintes, réseaux d’assainissement réfectionné, etc., alors que les sites historiques, comme Azrou Imeyyazen, ont été bien décorés et aménagés pour bien mettre en avant ce patrimoine matériel qui ne demande qu’à être mis en valeur. Les jeunes, en partenariat avec les moudjahidine, ont également érigé un monument à la mémoire aux martyrs du village. Ils promettaient, hier encore, de travailler davantage pour redorer le blason de leur Tessegouine.

Akli N.