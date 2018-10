Réhabilitation de la maison de Tajmaat à Aït Abderrahmane

Par DDK | Il ya 35 minutes | 79 lecture(s)

Après beaucoup d’actions menées par les habitants du village Ait Abderrahmane, dans la commune de Tirmitine, qui ont visé le nettoyage des rues et des abords du village, ceux-ci se penchent ces derniers temps sur la réhabilitation de la maison qui servait jadis de Tajmait. Cette maison délaissée et abandonnée à l’usure des temps, a fini par être presque totalement détruite, au point où il n’en subsiste que les ruines. Le comité de village a décidé de la réhabiliter, comme pour lui témoigner de la reconnaissance, eu égard à toute la symbolique qu’elle porte et toute la mémoire collective de la communauté dont elle témoigne. Bien mieux, grâce à un villageois qui a fait don d’une parcelle de terre mitoyenne, elle sera agrandie et élargie. Les habitants de ce village comptent en faire, en plus de son rôle de lieu de rencontre et de réunion pour les villageois, une sorte de cercle de jeunes pour les activités juvéniles et un espace pour les activités artisanales des femmes.

Rabah A.