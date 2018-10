Le Croissant Rouge Algérien lance des séminaires de formation

Par DDK | Il ya 35 minutes | 73 lecture(s)

Toujours à l’écoute de la population et avant-gardiste, le CRA de Tizi-Rached a organisé avant-hier, à la maison de jeunes de Tala-Amara, le 1er Séminaire sur la gestion des catastrophes et des risques. Suivront par la suite deux autres séminaires sur ce thème qui seront organisés, chaque samedi. Ils s’étaleront jusqu’à la fin de l’année en cours, a-t-on appris des organisateurs. Les catastrophes étant un événement soudain et imprévisible, provoquant des dégâts matériels, économiques, mais aussi des pertes en vies humaines. La dernière en date qui a laissé des séquelles traumatiques dans l’inconscient collectif, demeure les inondations ayant touché plusieurs wilayas du pays. C’est dans cette optique que le CRA de Tizi Rached a tenu à informer mais aussi à sensibiliser les populations locales via l’organisation de ce premier séminaire afin, explique-t-on, « d’anticiper un tant soit peu, sur les drames à venir, mais surtout à former des équipes qui seront opérationnelles pour toutes situations d’urgence », dira le président de CRA de Tizi-Rached, Djaffar Medjbeur. Celui-ci souligne que le CRA compte former une vingtaine d’étudiants à cet effet. Deux autres séminaires suivront dans les prochains jours, note par ailleurs M. Medjbeur où il sera question de former une cellule spécialement pour ça. Cette cellule sera composée d’un coordinateur principal, d’un chargé d’information et de communication, d’un chargé de secours et de secourisme, d’un chargé de la logistique (matériels, transport…), d’un chargé de soutien psychologique, médical, paramédical, d’un chargé des droits humanitaires, d’un coordinateur RLF (recherche des liens familiaux et d’un urgentiste. «Une fois la formation terminée, l’équipe en question suivra une autre formation sur les séismes, intitulé «Séisme pas de panique», pour qu’elle puisse «agir et gérer le séisme avant, pendant et après», dira encore notre interlocuteur. « Il est temps de penser à assurer des formations dans ce sens et d’éviter les erreurs commises dans le passé. Il est aussi question, dans ce séminaire, de classifier les catastrophes et les risques pour permettre à cette équipe de mieux les gérer et d’y faire face», a-t-il encore expliqué.

Youcef Ziad