L’école primaire Aouine Lounès vandalisée

Par DDK | Il ya 35 minutes

L’école primaire Aouine Lounès, dans la cité Mizaguer Saïd, à 600 mètres du chef-lieu communal de Tadmaït, a été vandalisée dans la nuit de samedi dernier, a-t-on appris de sources locales. Selon les témoignages que nous avons recueillis sur place, les auteurs du saccage ont tout détruit : mobilier, cahiers des élèves et documents administratifs... En effet, les enseignants travaillant dans cet établissement, lesquels ont découvert les actes de sabotage avant-hier dimanche, parlent de dégâts importants : «Ils ont tout détruit sur leur passage : les portes, les tableaux, les chaises, etc. ont subi de sérieux dommages. Ils n’ont rien laissé intact. Les dégâts sont considérables, car les cahiers des élèves et les documents administratifs ont été jetés au sol. Les armoires, les tables et les chaises ont été également renversées», regrette l’un des parents d’élèves de la localité. Et d’ajouter : «Les portes et les tableaux ont été tachés avec des de l’encre. De même que des dessins en caractère tifinagh et des drapeaux berbères peints sur les murs». Interloqués, les riverains, le personnel de l’établissement et les parents d’élèves se demandent quels sont les motifs qui ont incité les auteurs de ces actes à commettre ce méfait. Pour rappel, ce sont les habitants de ladite cité qui ont organisé un volontariat, le mois de septembre dernier, pour nettoyer et aménager cette école primaire.

Rachid Aissiou