Inquiétante pollution de l’oued Souk El-Hed

Des atteintes graves à l'environnement sont visibles sur les deux rives de l’oued Souk El-Hed de Boghni en l'absence d’opérations de nettoyage et d'un plan d’aménagement.

Ce cours d'eau qui traverse le centre urbain a perdu toute forme de propreté avec la prolifération des décharges sauvages de toute nature. La plus grave des atteintes concerne les déversements sur le lit de l’oued de toute sorte de gravats et de déchets solides, en plus des terres dégagées après les travaux de terrassement. Ainsi, à plusieurs endroits, l'oued a perdu de sa largeur, ce qui peut constituer un danger réel, en raison de la menace de débordements sur les zones habitées plus que jamais exposées aux inondations. Sur un autre plan, la ressource hydrique générée par cet oued dont les eaux proviennent de la source intarissable de Tinzer et divers ruisseaux, est complètement polluée. La raison de cette pollution grave est certainement le déversement des eaux usées de tous les collecteurs d'assainissement des villages d'Ait Mendes, d'Ait Kouffi et de Bounouh, ainsi que les réseaux du même type de la commune de Bounouh sur toute l'étendue de l’oued. Pour mettre fin à cette anarchie qui porte atteinte à l'environnement et au cadre de vie des citoyens, il est urgent de réaliser un seul collecteur d'amené d'assainissement. Une autre station d'épuration des eaux usées doit être réalisée pour faire face à un problème dont les répercussions sont les risques réels de maladies à transmission hydrique, sans parler de la prolifération des insectes et autres bestioles. Concernant les décharges sauvages, l'autorité publique doit agir et mettre fin au dépôt anarchique des déchets solides et restes de matériaux de construction et faire face au déversement des terres de terrassement le long de l’oued. Les services de l'hydraulique et les autorités locales doivent mettre fin à ces agressions émanant surtout de promoteurs immobiliers et de particuliers. Enfin, la station d'épuration opérationnelle en aval de la ville de Boghni a limité les dégâts avec le traitement des eaux usées provenant des collecteurs d'assainissement de la partie Est du centre urbain.

Merzouk Haddadi.