La mouche de l’olivier compromet la récolte

Tout prédispose la production d’huile d’olive de cette année à etre l’une des plus médiocres de ces dix dernières années. En plus d’une faible production d’olives qui s’annonce, une maladie qui frappe de plein fouet la récolte via la mouche de l’olive. En effet, une simple randonnée dans quelques oliveraies de Mâatkas, capitale de l’huile d’olive dans la wilaya de Tizi-Ouzou, nous a renseignés sur l’étendue des ravages causés par cet insecte, qui après avoir piqué le fruit, celui-ci tombe quelques jours après son infection. Pour la lutte contre ce parasite, seul le piégeage est considéré comme le moyen le plus efficace pour atténuer le ravage car il est vrai que les températures assez douces d'octobre ont favorisé la multiplication de cet insecte qui reste très vulnérable aux basses températures. Déjà cette année, les spécialistes prévoient une diminution de plus de la moitié de la production par rapport à la saison précédente (l’oléiculture étant une culture annuelle), cette indésirable mouche de l’olivier vient encore éteindre tous les espoirs des paysans, qui à l’occasion, du moins pour certains d’entre eux espèrent tout au moins écouler le surplus d’huile qu’ils avaient produit la saison dernière. C’est dire enfin que tout ne semble pas baigner dans l’huile pour cette année à Maatkas où la campagne de récolte n’a pas encore commencée et aucune huilerie, traditionnelle ou moderne, n’a encore ouvert ses portes contrairement à l’année passée où les amateurs de l’huile vierge et extra-vierge avaient bel et bien débuté la campagne à la même saison. Toujours est-il, ce sera l’occasion pour bon nombre d’oléiculteurs de procéder aux différentes tailles, au défrichage, à l’essartement, au labour et à l’entretien des vergers pour mieux préparer la prochaine saison et ainsi espérer une meilleure production pour combler les pertes de cette saison.

