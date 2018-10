Grande liesse à Bou-Ighzer

Par DDK | Il ya 1 heure | 120 lecture(s)

Connu aussi sous l'appellation de Djemaâ Kelaâ, le village Bou-Ighzer, à la périphérie du chef-lieu communal, a arraché la huitième place au concours Aïssat Rabah sur les 101 villages participants.

Sitôt la nouvelle annoncée, les représentants du village ont diffusé l'information. Les villageois sont, dès lors, sortis fêter en grand nombre cet événement. «Nous n'y avions pas vraiment cru. Cette distinction est plus qu'honorable pour nous, d’autant que c’est notre toute première participation. À l’avenir, nous tâcheront de faire mieux», se félicite Makhlouf Zaïdi, en sa qualité de trésorier du comité de village. «Nous ne nous attendions pas à un tel résultat parce que nous avons commencé les préparatifs un peu tard. C'est une bonne expérience», poursuivra-t-il. Interrogé justement sur la façon dont a été accueillie cette nouvelle, il soulignera : «C'était la grande liesse dans notre village: youyous, klaxons, fumigènes... La soirée restera mémorable. Même ceux qui étaient pessimistes au départ se sont joints à la fête». Personne n'aurait prédit, en effet, que ce village allait se classer à la 8e place quand on sait que les habitants ne s’y étaient pas préparés comment ils le souhaitaient. «Cependant, nous avons gagné beaucoup de choses. Toutes nos fontaines ont été réaménagées. Des volontariats se sont succédé les uns après les autres. C'est la prise de conscience au sein du village. C'est dire que lorsqu'on veut, on peut. Rien n'est impossible. Qui ne tente rien n'a rien», souligne un membre actif du comité. Pour postuler à ce concours, le village s'est métamorphosé en quelques mois. Dans une virée sur les lieux en septembre dernier, il a été constaté la concrétisation des efforts des villageois sur le terrain. «Nous avons aussi initié nos habitants au tri des déchets ménagers. A cet effet, des bacs ont été installés à travers tout le village. Des arbustes ont été également plantés. Nous ne comptons pas en rester là, nous consentiront de plus amples efforts à l’avenir». promet M. Makhlouf Zaïdi. A noter, par ailleurs, que dans la commune voisine Bounouh, le village Chevava s'est distingué en arrachant haut la main la 3e place, toujours au même concours. Il a fallu attendre cette troisième édition du concours Aïssat Rabah, assassiné un certain 12 octobre 2006 par un groupe armé alors qu’il sirotait un café avec amis sur une terrasse, que des villages du versant Sud de la wilaya soient consacrés. Ce sera une émulation pour les autres bourgades hésitantes à y participer. Les habitants de Bou-Igher, notent, d’ores et déjà que des présidents de comités de villages se rapprochent d’eux afin de leur demander des conseils pour réussir leur participation.

Amar Ouramdane