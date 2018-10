Des meutes de chiens errants sévissent en ville

Par DDK | Il ya 1 heure | 153 lecture(s)

Une campagne d’abattage de chiens errants tarde à venir à Draâ Ben Khedda où ces bêtes prolifèrent. Environ une centaine de personnes ont subi leurs morsures avec les risques de contamination de la rage que cela pourrait impliquer. Pour l'heure, aucun cas n'est signalé, mais cela n’empêche pas d’être interpellés par le danger que la présence de ces animaux fait planer sur la population de cette localité. Les autorités en charge de la protection des citoyens doivent réagir à cette sérieuse menace, d’autant plus qu’on sait que la rage est une infection à propagation rapide et extrêmement difficile à éradiquer. Même le centre de santé de la localité s’avèrerait impuissant devant un tel danger faute de disponibilité du vaccin antirabique. Déjà, les personnes victimes de morsures sont orientées vers la polyclinique. Ces chiens errants deviennent plus agressifs dans des quartiers obscurs. Toute la nuit, les citoyens sont dérangés dans leur sommeil par leurs incessants aboiements. L'autre risque est la prolifération de rats. La dératisation n'a pas eu lieu ou a été mal faite ou non achevée pour des raisons inconnues. Le malaise persistant dans l’APC de la localité se répercute négativement sur les conditions de vie de la population. Le bureau national temporise pour régler le problème et lui donne ainsi la possibilité d'empirer. C'est un blocage qui ne dit pas son nom.

M. A. T