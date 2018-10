9 500 doses pour l’EPSP de Boghni

Par DDK | Il ya 1 heure | 130 lecture(s)

Comme tout ailleurs à l'échelle nationale, la campagne de vaccination contre la grippe saisonnière initiée par le ministère de la Santé, de la population et de la réforme hospitalière a débuté, hier, dans les structures de santé de proximité relevant de l'EPSP de Boghni, réparties sur les communes et villages des daïras de Boghni, de Draâ El-Mizan et de Tizi-Gheniff. Pour en savoir plus sur le dispositif mis en place, nous avons pris attache avec la directrice de l'EPSP. «Nous avons reçu un quota de 9500 doses. En principe, il est suffisant pour couvrir les besoins de tout notre secteur. Mais, au cas où la demande l’exige, nous recevrons un quota supplémentaire», nous répondra Madame Mahni, en sa qualité de première responsable du secteur de la santé de proximité. Elle ajoutera qu'avec l'expérience acquise depuis des années par les personnels médicaux et paramédicaux des polycliniques et des unités de soins, l'opération se déroule dans de bonnes conditions. «Le vaccin est même servi pour les unités de soins parce qu'elles assurent la santé de proximité. On ne va pas encombrer nos polycliniques alors que nous avons des salles de soins qui par la même occasion éviteront aux personnes concernées de se déplacer vers les chefs-lieux de daïras et de communes surtout que ce vaccin cible des catégories de personnes bien déterminées», expliquera-t-elle. Effectivement, nous avons appris que le vaccin est déjà disponible dans ces structures de santé de proximité. «Comme chaque année, je reçois un quota suffisant pour satisfaire toutes les personnes qui devront se faire vacciner», nous confiera un infirmier d'une salle de soins d'Ait Yahia Moussa. A rappeler que ce vaccin concerne les personnes âgées de plus de 65 ans, les femmes enceintes, les personnes atteintes des maladies chroniques. La grippe saisonnière tue, c'est pourquoi ces personnes vulnérables doivent être vaccinées. La durée de la campagne n'est pas limitée. On se rappelle que l'an dernier celle-ci s’est poursuivie jusqu'au mois de mars. Par ailleurs, à signaler aussi que ce vaccin est disponible au niveau des pharmacies sur ordonnance d’un médecin. En conclusion, tout est en place pour satisfaire toutes les personnes arrivant au niveau des ces structures où le programme de la journée est affichée.

Amar Ouramdane