3 200 doses pour Larbaâ Nath Irathen et Tizi-Rached

Cette année, le lancement de la campagne de vaccination contre la grippe saisonnière a été le 15 octobre de l’année en cours, pour la population des cinq communes, Irdjen, Aït Agouacha, Larbaa Nath Irathen, Aït Oumalou et Tizi Rached. En effet, tous les moyens humains et matériels sont mis à disposition pour la réussite de la campagne en question. L’EPSP de Larbaa Nath Irathen a distribué le vaccin sur 9 centres de vaccination, 2 centres de soins et 7 polycliniques. «Notre EPS vient de bénéficier de 3 200 doses de vaccins contre la grippe saisonnière. Un quota largement suffisant pour prendre en charge les concernés», dira le docteur Rahem, responsable de l’EPSP de Larbaa Nath Irathen. Et d’ajouter «cette année, le vaccin est arrivé au niveau de notre EPSP, en même temps que les pharmacies. Cela nous évitera beaucoup de désagréments, notamment avec les personnes non prises en charge par la campagne, qui peuvent ainsi se procurer le vaccin dans les officines et se le faire administrer au niveau de n’importe quelle structure sanitaire. Ces 3200 doses de vaccins sont destinées aux personnes âgées de plus 65 ans, aux malades chroniques, estimés à 600 malades (leurs doses sont réservées), 100 doses sont destinées aux enfants, 100 autres doses pour les femmes enceintes et 200 doses pour le personnel des structures médicales, par mesure de prévention.» Le responsable en question, souligne au passage que «la campagne de vaccination de l’année passée, s’est déroulée sans encombre. Cette année, nous avons fait un affichage au niveau de l’ensemble des communes. Les populations ciblées peuvent se rapprocher des structures sanitaires de leur lieu de résidence pour se faire vacciner et à temps.»

Youcef Ziad