Les patients au rendez-vous

Comme prévu, les centres de vaccination de la commune d’Ain El Hammam ont commencé la vaccination contre la grippe saisonnière, dès lundi à la première heure. On a assisté à des va-et-vient, de personnes âgées, particulièrement, qui allaient et venaient des deux polycliniques relevant de l’EPSP d’Iferhounene, qui devaient prendre en charge l’opération. Mardi matin, le flux a diminué en comparaison avec la veille où on avait noté beaucoup de citoyens au niveau des salles d’attente. C’est surtout la polyclinique de la ville, sur la route de Taourirt Amrane qui a reçu un grand nombre de patients, puisque pas moins de soixante dix personnes ont reçu leur dose, le lundi matin et légèrement moins mardi où vers neuf heures trente, cinq à six personnes, seulement, attendaient leur tour qui arrivait d’ailleurs rapidement. Au niveau du centre de santé de la cité Akkar où nous nous sommes rendus une heure plus tard, la salle d’attente était vide. On a, cependant, appris qu’une quarantaine de personnes avaient été vaccinées la veille. Pour le moment, ce n’est pas encore le grand rush,étant donné,le nombre important de réticents s’agissant de vaccination. Ils attendent de voir avant de s’engager. Da Chabane, un diabétique ne sait pas encore s’il doit franchir le pas alors que Hamid, son compagnon qui s’est fait vacciné dans une pharmacie de la ville, dimanche dernier, essayait de le convaincre du bienfait de cet acte. Il faut savoir aussi que beaucoup d’assurés sociaux ont préféré se rendre dans les officines qui avaient entamé l’opération dès dimanche. Notons qu’au niveau des structures de santé étatique comme dans les pharmacies, les doses de vaccin sont disponibles pour le moment.

A.O.T.