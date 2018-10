Ouverture d’une cantine scolaire

Par DDK | Il ya 1 heure | 101 lecture(s)

Pour commémorer les massacres du 17 octobre 1961, une cantine scolaire a été ouverte à l’école primaire Ali Mohammed Mohand-Ouidir du village Tassaft Ouguemoun, dans la commune d’Iboudrarène. L’ouverture officielle a eu lieu en présence, entre autres, des autorités locales et d’un représentant de la direction de l’éducation de Tizi-Ouzou. Les élèves étaient très contents. Il y a lieu de signaler que les travaux de cette infrastructure ont débuté en 2007. Ainsi et après une longue attente, les élèves de cette école primaire pourront enfin prendre leur repas de midi sur place, ce qui soulagera également les parents d’élèves des villages Tassaft et Aït Eurbah. Signalons que pour cette journée commémorative, un programme a été concocté par la direction de cette école primaire. Dès 10h30, les autorités présentes accompagnées des élèves de cet établissement et de l’équipe pédagogique ont procédé au dépôt de deux gerbes de fleurs au monument des martyres de Tassaft Ouguemoun, puis un court-métrage documentaire sur le 17 octobre 1961 a été projeté à l’école primaire, suivie d’une chorale et des prises de paroles des autorités et un ancien Moudjahid de la région. La journée s’est terminée par une waâda offerte au niveau de la nouvelle cantine scolaire de l’établissement.

M. A. B