Une rencontre avec les agrumiculteurs de la Daïra de Draâ Ben Khedda, de la commune de Tizi-Ouzou, Maâtkas et d’Irdjen eut lieu à la salle de cinéma Le Hoggar de Draâ Ben Khedda dans la matinée d’avant-hier, en présence du P/APC, de chef de daïra et du DSA. Cette rencontre entre dans le cadre du programme de sensibilisation des agrumiculteurs pour améliorer le rendement. La subdivisionnaire de l’agriculture de la daïra de Daïra Ben Khedda fait un tour d’horizon de cette rencontre avec les concernés, au nombre dépassant les cent cinquante : «Draâ Ben Khedda est située en première position dans le rendement de ces fruits : les agrumes, notamment l’orange. Elle a atteint un rendement de 400 Q par hectare, devant les commune de Tizi-Ouzou et d’Irdjen.» De nos jours, les parasites rongent nos arbres fruitiers. L’olivier est beaucoup plus touché. « La cératite, si elle n’est pas traitée, influera de beaucoup sur le rendement !» prévient-elle. Les traitements abusifs de produits pourraient être néfastes au lieu de guérir le mal. Ces produits (traitements) sont fabriqués chez nous mais aussi importés, la prudence doit être donc de mise, avertit-elle. Cela dit, les prévisions pour la prochaine saison sont encourageantes. La «lutte chimique il faut l’utiliser avec méfiance et prudence.»

