La Crête, un centre urbain naissant

Le lieu gagne en importance et en affluence, étant situé au carrefour de plusieurs routes desservant toutes les communes du littoral Ouest de la wilaya de Tizi-Ouzou et de l’Est de la même wilaya.

Ce n’est pas le chef-lieu d’une commune mais le point de chute de toutes les populations habitant ; Mizrana, Boudjima, Tigzirt, Makouda, Tigzirt et Iflissen, Sidi Naamane, Baghlia, Taouerga, Afir et Déllys. Le carrefour de la Crête abritant aussi un marché de fruits et légumes commence à grandir en silence. En effet, la place gagne en importance à mesure que son développement s’accentue. Aujourd’hui c’est par la Crête que passent les moyens de transport qui relient le littoral au chef-lieu de la wilaya de Tizi-Ouzou. L’affluence vers le petit marché s’accentue. C’est pourquoi, beaucoup de citoyens de la localité réclament une réelle prise en charge de ce lieu qui s’impose comme l’une des plus importante place du versant Nord de la wilaya de Tizi-Ouzou et de Boumerdes. C’est d’abord, l’aménagement du lieu en trottoirs qui est demandé. Permettre la mobilité des personnes surtout en cette période hivernale est une priorité.mais aussi le marché qui attend d’être aménagé pour remplir sa fonction naturel. Le lieu est d’autant plus important qu’ il accueille tous les produits du terroir des populations environnantes. En d’autres temps et en d’autres lieux, la place peut devenir rapidement une petite ville. Si les autorités pensaient à y installer des services comme la poste et autres services. Mais hélas, la Crête est victime de sa grande notoriété. C’est parce que beaucoup de villageois de plusieurs communes y convergent qu’aucune commune n’a pensé à son aménagement et à son développement. La Crête est justement située sur les bornes séparant les communes de Mizrana et Makouda et la wilaya de Boumerdes. Chaque partie considère qu’il bénéficie à l’autre partie. Beaucoup de citoyens considèrent que ce lieu prendra son élan lorsque les élus commenceront à voir les choses différemment. La crête se développera lorsque les mentalités se développeront pour accéder à l’intercommunalité. Comme les individus, les communes ont des intérêts communs. L’option qui est d’ailleurs consacrée dans la constitution algérienne permettra un effort collectif pour rendre ce lieu plus attractif. Et c’est très possible aussi de développer une activité touristique et de loisirs sur les lieux. Le lieu est féerique. Situé sur les hauteurs, la Crête domine toute la wilaya de Tizi-Ouzou. Sur place, on doit juste tourner la tête pour admirer le Djurdjura au Sud, La vallée du Sébaou, embrasser la mer, les forêts de Yakouren, et le bleu de la méditerranée à quelques kilomètres en bas. En plus des habitants de la région Nord, la crête peut attirer des touristes de toutes parts si elle est dotée d’infrastructures et autres besoins comme l’hébergement, les restauration et autres attractivités comme une forêt récréative dans le massif forestier de Mizrana situé à quelques mètres. Enfin, en attendant que les autorités se joignent à l’effort, le lieu se développe naturellement dans le silence.

