Les transporteurs appellent à la grève

Dans un appel placardé en ville et dans les villages des deux communes Tizi-Gheniff et M'Kira, le collectif des transporteurs annonce une grève de trois jours. En effet, à la lecture du document ; le transport sera perturbé notamment entre la ville de Tizi-Gheniff et les villages de M'Kira durant trois jours à partir d’aujourd’hui qui coïncide avec le premier jour de semaine . " Nous appelons l'ensemble des transporteurs de la daira de Tizi-Gheniff à rejoindre notre action en observant une grève générale les 21, 22 et 23 octobre", ont alerté les signataires de l'appel. A préciser que cette action ne concerne pas seulement les transporteurs de M'Kira dont l'association est issue, mais aussi tous ceux de la daira en guise de solidarité avec eux. " Cette action est motivée par la sourde oreille des autorités envers nos revendications les plus légitimes à savoir notamment l'état de la route " CW 107" dont souffrent non seulement les transporteurs mais aussi la population", ont-ils souligné. Ce chemin de montagne qui relie le chef-lieu de daira aux villages du versant nord de Tizi-Gheniff et à ceux de la commune de M'Kira est dans un état de délabrement avancé. Non seulement il est parsemé de nids de poule mais a aussi subi de nombreuses dégradations suite au passage des réseaux d'eau potable et de gaz naturel et de véhicules de gros tonnage . " Nous devons rechanger les pneus et les pièces de nos véhicules notamment la suspension au moins deux fois par an. Cela nous revient trop cher. L'activité est si difficile et elle ne nous rapporte rien quand on sait qu'on dépense tout pour les réparations diverses. Impossible de continuer à travailler dans ces conditions", nous confiera un transporteur assurant la liaison entre le chef-lieu de daira et celui ( Tighilt Bougueni) de la commune de M'Kira. Ce n'est pas la première fois que ces transporteurs protestent pour dénoncer l'état de ce chemin de wilaya. " Les autorités nous ont à chaque fois bernés par leurs promesses. Mais, on ne voit rien venir. Au contraire, cette route subit de plus en plus de dégradations", a signalé un autre transporteur. Une source proche de l'APC, bien que ce CW 107 relève du sectoriel, a révélé que cette route est prise en charge par la direction des travaux publics, seulement il est attendu que la conduite d'eau potable y passe d'abord. " Il est même prévu son élargissement dans certains endroits notamment dans les virages dangereux", a ajouté la même source. A signaler que cette route a suivi le même tracé que celui de l'époque coloniale lorsqu'elle était utilisée exclusivement par des camions et engins militaires alors qu'en principe il est possible de l'élargir pour adoucir certaines pentes difficiles à négocier surtout lorsque le véhicule ( fourgon) est chargé.

Amar Ouramdane