44 postes affectés pour les écoles primaires

Par DDK | Il ya 1 heure | 123 lecture(s)

Dans le cadre de l'avis de recrutement d'agents de cuisine, d'entretien et de gardiennage lancé par le ministère de l'Intérieur, des collectivités locales et de la ville, l'APC a bénéficié de 44 postes de travail pour les écoles primaires répartis comme suit: 24 agents de cuisine et 20 autres d'entretien et de gardiennage. " le public est informé", nous confiera en premier lieu, M. Arezki Ouali, en sa qualité d'adjoint au maire. Pour notre interlocuteur, il n'y a pas vraiment bousculade. Interrogé pour savoir, pourquoi les dossiers n'étaient pas nombreux, il nous répondra que les conditions de recrutement sont drastiques d'une part, et d'autre part , parce que ces postes ne sont pas bien rémunérés. " Ecoutez, il faut être âgé de 35 ans au minimum, justifiant du niveau scolaire de la première année secondaire à la troisième année ou du niveau de 9°AF/ 4°AM et d'un diplôme. Vraiment, ceux qui remplissent ces conditions n'accepteront pas de tels postes à 8000 dinars le mois", nous expliquera-t-il. D'ailleurs, cet élu souhaite que leur tutelle revoie ces conditions sinon ces postes resteront vacants et le problème au niveau des écoles sera difficile. " Pourtant, nous avons un manque flagrant de ce genre de postes dans nos écoles", soulignera-t-il. A noter que depuis l'affectation du service des cantines scolaires aux APC, la gestion de celles-ci est devenue très difficile. Certains établissements n'ont pas de personnel de cuisine alors que d'autres n'ont pas celui du nettoyage. " Des écoles n'ont pas de gardiens", regrettera un autre élu. Pour l'adjoint au maire, il est temps de revoir la gestion des écoles en faisant confiance aux directeurs des écoles primaires, qui géreront leur budget de fonctionnement comme leurs collègues du moyen et du secondaire. Cet adjoint au maire nous dira encore que l'APC a bénéficié d'une enveloppe conséquente pour la réfection des 17 établissements que compte la municipalité. " Les opérations concernent la peinture, la vitrerie et d'autres travaux dans nos écoles", conclura-t-il. A souligner que l'APC attend de lancer deux cantines scolaires ( à l'école Mohamed Allel et Ameddah ) en attendant l'inscription d'une autre à Maroko. Jusque là l'approvisionnement des cantines scolaires est régulier, cependant, les élus constatent que la gestion butte toujours contre quelques petits problèmes, à l’exemple du contrôle financier pour certains prix réglementés comme celui du pain.

Amar Ouramdane