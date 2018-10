Des lampadaires inutiles

Par DDK | Il ya 1 heure | 117 lecture(s)

A Imekhlaf, village relevant de la commune de Sidi Naâmane, les villageois se plaignent de l’inutilité des lampadaires dressés tout au long de la route de leur village. « Comme vous le voyez, notre village compte plusieurs lampadaires mais nous vivons dans l’obscurité la plus totale dès la tombée de la nuit. Et pour cause, ces lampadaires ne fonctionnent pas, c’est à croire qu’ils sont implantés là, juste pour encombrer d’avantage notre village. Nous sollicitons avec insistance les services concernés afin qu’ils interviennent pour redonner vie à ces lampadaires « dévorés » par la rouille. » Nous a déclaré un habitant d’Imekhlaf. Et à un autre d’ajouter avec dégoût : «Les routes reliant notre village à ceux d’Iglef, Boumhala dans la wilaya de Tizi Ouzou et El Djemaâ village, dépendant de la municipalité de Taourga à l’Est de la wilaya de Boumerdès, sont toutes dans un état de délabrement très avancé. Nous avons la nette impression que les villages isolés sont volontairement marginalisés par les pouvoirs publics.»

Hocine Amroun