Une étude pour l'extension du réseau téléphonique lancée

La commune de Boghni accuse un grand retard en matière de téléphonie fixe une des conditions pour avoir une meilleure qualité de connexion à l'Internet . En effet , des zones complètes d'extension urbaine , des cités et de grands villages sont dépourvus de réseau téléphonique . Les réclamations pour bénéficier de projets d'extension de la fibre optique sont de plus en plus nombreuses . Le président de l'APC , M. Belkacem Amroune , conscient du manque à gagner de sa commune dans le domaine des nouvelles technologies de la communication , affirme avoir rencontré le directeur d'Algerie Télécom et lui a fait part avec insistance "de la nécessité d'inscrire en urgence des projets d'extension du réseau téléphonique vers les zones non encore couvertes " . À ce sujet , il faut savoir qu'au chef lieu communal , les quartiers Azougar , Ichiouache , les nouvelles cités OPGI et les villages d'Ait Mendes , de Tirmitine et une partie d'Ait Kouffi , ne sont pas liés au réseau fibre optique . Et pour mieux cerner les besoins et à la demande du président de l'APC , les équipes techniques d'Algerie Télécom ont effectué une sortie sur le terrain pour réaliser une étude téchnique pour matérialiser le tracé et l'implantation des postes MSAN . L'APC par le biais de son président a affiché sa disponibilité d'accompagner un éventuel projet , plus particulièrement la levée des difficultés pour le choix des terrains d'implantation des postes maçonnés . En attendant ce nouveau programme de redéploiement du réseau promis par la direction d'Algerie Télécom , il est utile de savoir que la commune de Boghni fait face à une saturation de son réseau en raison de la forte demande , ce qui a nécessité le recours à l'installation d'un émetteur de la 4G pour satisfaire à la demande des cités et quartiers . Une satisfaction est à relever tout de même dans la commune, avec l'introduction de la technologie FTTH dans trois cités situées à la périphérie , ce qui a permis à plus de 200 abonnés de benéficier et de découvrir la connexion internet à très haut débit et sans coupures .

Merzouk Haddadi