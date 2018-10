Aït Yahia Moussa bientôt connecté

Par DDK | Il ya 42 minutes | 95 lecture(s)

Après que le réseau de la fibre optique est arrivé au chef-lieu communal, l'espoir des habitants de bénéficier de cette technologie est permis.

Algérie-poste a décidé de faire bénéficier ses bureaux postaux de cette commodité. La première opération est annoncée du côté d'Iâllalen. En effet, l'entreprise est en place afin d'alimenter le bureau postal en fibre optique. «Nous sommes très contents que notre bureau soit branché au réseau internet après sa réouverture. Nous espérons qu'Algérie-télécom décide aussi d'alimenter l'antenne administrative car les services de cette dernière sont limités, quand on sait que la plupart des pièces administratives sont délivrées à partir du fichier national informatisé. Aujourd'hui, les demandeurs de ces pièces doivent se déplacer jusqu'au chef-lieu communal. C’est dire combien il serait commode de disposer de l’internet au niveau de cette antenne», nous dira un élu. Et de poursuivre: «La capacité de ce réseau peut aussi profiter à nos concitoyens d'autant plus que notre village de plus de 5000 habitants n'a pas bénéficié d'une antenne 4GLTE». Effectivement, les citoyens de cette commune souhaitent que la fibre se généralise dans tous les villages. A noter que dans cette commune, existent aussi deux autres bureaux postaux, l'un à Tafoughalt, l'autre à Ath Atella, et deux antennes administratives dans ces deux villages. C'est dire que ces institutions doivent, elles aussi bénéficier de cette commodité ô combien indispensable pour leur bon fonctionnement. A rappeler qu'Algérie poste a déjà alimenté les bureaux postaux de Boufhima et d'Ichoukrène en fibre optique ainsi que le bureau postal de Boumahni dans la commune d’Ain Zaouia. «Tous les bureaux postaux seront concernés par cette opération», nous révélera une source proche de l'agence Actel de Draâ El-Mizan. A souligner aussi que la fibre optique est arrivée depuis déjà plus de deux ans à Frikat et Bounouh. «Concernant l'alimentation des antennes administratives, il est attendu que le ministère de l'Intérieur intervienne pour les faire bénéficier d'internet», nous confiera une source proche de l'APC d’Ain Zaouia. Cela étant, il faut dire que depuis l'installation des antennes 4GLTE, la couverture en internet est suffisante en attendant la généralisation effective de la fibre optique, tandis qu'en ville ( Draâ El-Mizan), pas moins de sept postes Msan y ont été implantés ces dernières années, si bien que la qualité de connexion est bonne et que les coupures sont devenues très rares.

Amar Ouramdane